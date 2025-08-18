Plazos fijos ¿Cuánto necesitas invertir para ganar un millón de pesos en interés?

Desde comienzos de junio hasta mediados de agosto, las tasas nominales anuales (TNA) informadas por los bancos al Banco Central de la República Argentina registraron un incremento promedio cercano a los 10 puntos porcentuales. En algunos casos, las subas fueron aún más abruptas y alcanzaron los 16,75 puntos.

Para poder ganar intereses en más de un millón tenes que saber primero cuánto es la tasa que te ofrece cada banco, en ese porcentaje variará tu ganancia. Estos son algunos ejemplo:

Banco Santander, con una TNA de 44 %, se ubica como uno de los más competitivos: allí, un ahorrista necesita depositar $27.651.515 para alcanzar la cifra mencionada.

Banco Provincia de Buenos Aires, que con una tasa de 43 % exige una inversión inicial de $28.294.574 para obtener el mismo rendimiento.

Banco Galicia, por ejemplo, ofrece actualmente una TNA de 35 % , lo que implica que un inversor debe colocar $34.761.905 para llegar a $1.000.000 en intereses.

Banco BBVA, cuya tasa es de 39 %: allí el monto requerido asciende a $31.196.581 .

En el caso del Banco Macro, la tasa es del 40 % , por lo que se necesitan $30.416.667.

Banco Credicoop: se ubica con una TNA de 38 %, lo que obliga a disponer de $32.017.544 para alcanzar la misma renta.



La comparación deja en claro que, según el banco elegido, el esfuerzo inicial para conseguir idéntico beneficio puede variar en más de $7 millones. Esa diferencia se traduce en que los ahorristas con capital limitado deben priorizar cuidadosamente qué entidad les brinda mayores ventajas. Aunque en términos absolutos la brecha parezca un detalle menor frente a montos tan elevados, en la práctica representa un impacto directo en la capacidad de inversión.