Aumentaron las tasas de plazos fijos: algunas llegan al 44%

En los primeros 14 días, los bancos aplicaron fuertes incremento en las tasas nominales anuales que pagan por los plazos fijos en pesos.

La comparación entre los valores del 1 de junio y los vigentes a mediados de agosto muestra que el aumento promedio fue de 8,92 puntos porcentuales. En algunos casos, la mejora superó los 13 puntos y, en otros, la suba fue todavía mayor. También hubo excepciones: una entidad redujo su rendimiento de manera significativa.

De los 28 bancos relevados por Infobae, el que encabezó la lista de subas fue Banco Meridian S.A., que pasó de una TNA del 27,50% a 43,50%, con una mejora de 16 puntos porcentuales. Le siguieron el Banco de la Nación Argentina y el Banco Hipotecario S.A., ambos con un salto de 13,5 puntos. En el caso del Hipotecario, la tasa pasó de 32% a 45,5%, el valor más alto de todo el grupo.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. llevó su tasa de 29,50% a 42,85%, un incremento de 13,35 puntos, mientras que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco Bica S.A. elevaron sus rendimientos en 13 puntos exactos, hasta 44% y 42%, respectivamente.

El Banco Voii S.A. también registró una mejora de 13,5 puntos, al pasar de 30,50% a 44%, y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. subió 12,75 puntos, con una tasa que llegó a 43%.

Además de los casos mencionados, hubo otros bancos que ajustaron sus plazos fijos en alzas de dos dígitos. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado pasó de 30,25% a 42% (+11,75 puntos), el Banco CMF S.A. de 33% a 44% (+11 puntos) y el Banco Mariva S.A. de 33% a 44% (+11 puntos).

El Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. aumentó de 32% a 44% (+12 puntos) y el Banco de Corrientes S.A. de 30,25% a 41% (+10,75 puntos). En el caso de Reba Compañía Financiera S.A., el incremento fue de 9 puntos, pasando de 34% a 43%.

En el grupo de ajustes moderados se encuentran el Banco Macro S.A. (+8 puntos, de 30% a 38%), el Banco del Sol S.A. (+8,5 puntos, de 31,50% a 40%) y el Banco Julio Sociedad Anónima (+7 puntos, de 31% a 38%).

El Banco Santander Argentina S.A. subió de 28% a 35% (+7 puntos), mientras que el Banco Comafi Sociedad Anónima pasó de 32% a 39% (+7 puntos). El Banco Provincia de Tierra del Fuego ajustó de 34% a 40,5% (+6,5 puntos) y el Banco BBVA Argentina S.A. de 30% a 35% (+5 puntos).

El Banco Dino S.A. mejoró su tasa en 4 puntos (de 31% a 35%), y el Bibank S.A. también sumó 4 puntos (de 35% a 39%). En el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la suba fue de 4,5 puntos (de 30,50% a 35%).