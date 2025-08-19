Auto quedó al borde de ser aplastado tras la caída de un árbol en Villa Palacios

En toda la ciudad, el viento zonda hizo estragos, pero por los reportes la zona más afectada fue la Sur, allí barrios sufrieron caída de árboles, postes y daños en vehículos particulares.

Uno de estos barrios es Villa Palacios, donde un árbol de gran porte cayó en medio de la avenida del Trabajo en cercanías al Colegio René Favaloro. Al precipitarse, cortó cables y tiró postes, sin que se reportaran lesionados.

Un efectivo policial dijo a través de Multivisión que alrededor de las 6.15 fueron alertados del hecho. "Constatamos que se cayó el árbol de gran porte, estamos haciendo cobertura de seguridad para automovilistas y peatones en general. Estamos esperando el personal idóneo para retirar el árbol y a su vez el arreglo del cableado de canal como de otros servicios".

Desde el lugar, se observaba con gran asombro como el árbol y el poste, quedaron a centímetros de dañar un automóvil estacionado en dicha arteria.