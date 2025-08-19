Árboles caídos, voladura de chapas, cables cortados, el viento Zonda afecta la ciudad

Las fuertes rágadas de viento, que comenzaron alrededor de las 5 de la mañana, han generado inconvenientes en diferentes puntos de la ciudad. El viento Toro o Zonda estaba anunciado por el servicio meteorológico y llegó de una manera que se hizo sentir.

Por ejemplo, un árbol de enormes dimensiones cayó y varios cables terminaron cortados en Bº San José, donde ya trabaja personal de Edesa y de la Municipalidad. La calle permanece cortada. En Bº Puerto Argentino, se voló el techo de una vivienda y se cortaron cables.

Además se reportan daños en la zona sur, donde las ráfagas de vientos provocaron varios destrozos.

Son diferentes los resportes de cables cortados, postes, ramas y árboles caídos, voladuras de chapas y hasta cortes de luz donde trabaja personal de la Municipalidad de Salta, Agrotécnica Fueguina, Edesa, Policía y Provincia.