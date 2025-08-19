La supuesta amante de Demichelis ventiló por qué el DT estaba harto de Evangelina

Martín Demichelis volvió a estar en el ojo del huracán tras su separación de Evangelina Anderson. Es que en las últimas horas habló Tania, su supuesta amante. Se trata de la azafata que habría conocido en uno de los vuelos de River, y con la que mantuvo un vínculo de varios encuentros durante meses.

En diálogo con la prensa, la mujer sostuvo que Anderson estaba al tanto de este affaire. También dijo que Micho le hablaba mucho de sus hijos y hasta ventiló por qué el DT se hartó y pidió el divorcio.

“Hacía referencias a que estaba mal en su matrimonio. Decidió estar con otra persona estando casado. Martín me hablaba de Eva. Estaban mal por la situación que él estaba atravesando en el club. No quería cortar la relación por sus hijos", se le escuchó decir.

Tania, la azafata que estuvo con Martín Demichelis.

Más temprano, al aire de A la Tarde (América), había sido más específica: “Cuando llegaba a la casa tenía reproches, ella le decía ‘para qué vinimos’ porque los hijos no querían vivir en Argentina“. Por último, explicó por qué decidió hablar públicamente. ”Él se portó muy mal conmigo. El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada”, cerró indignada.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis pasaron varios días juntos en Europa, pero al llegar a la Argentina confirmaron su separación.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre su separación de Demichelis

Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis tras 18 años de relación. “Estoy separada, quedamos en buenos términos”, expresó frente a los cronistas que fueron a buscarla el miércoles pasado a la salida de la grabación de Los 8 escalones (eltrece).

Al ser consultada por el divorcio aseguró que estaba en proceso, pero aclaró que mantenía un vínculo cordial con el ex River por el bienestar de Bastian, Lola y Emma, los tres frutos del amor que se tuvieron.

“Mi vida no es un show ni un circo. No doy detalles porque hay familia y tres chicos. Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad. Es mucho tiempo, tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, es un momento complicado”, sentenció. /TN