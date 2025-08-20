El Centro de Convenciones será sede de un evento multitudinario de los Testigos de Jehová

Los testigos de Jehová invitan a su serie de convenciones anuales, que en 2025 abordará como temática principal “Adoración pura”, un tema que sigue despertando interés entre personas que reflexionan sobre la sinceridad en la fe y la espiritualidad.

En Salta se espera la asistencia de alrededor de 4000 personas, provenientes de unas 20 localidades salteñas. El programa, de tres días, es gratuito y está abierto a toda la comunidad. Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto.

Uno de los aspectos más destacados será la instalación de cámaras de alta definición y pantallas gigantes. Además, se implementará un sistema de sonido profesional con consolas y procesadores digitales, complementado por un sistema de parlantes modernos. Todo esto garantizará una experiencia audiovisual de última generación para el público.

El evento incluirá videos, discursos y entrevistas basadas en la Biblia que abordarán temas como:

¿Qué es la adoración pura?

¿Quién es realmente el gobernante del mundo?

¿Sabe en qué se basan sus creencias?

El sábado se celebrará el bautismo, un momento destacado del segundo día. También se proyectarán los episodios 2 y 3 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”. Esta serie audiovisual compuesta por 18 episodios ofrece una visión integral de la vida y el ministerio de Jesucristo, y está basada únicamente en los relatos de los evangelios.

“Nos da mucha alegría poder realizar una nueva edición de este programa en un lugar tan lindo, trabajando junto con las autoridades locales”, expresó Pablo Claus, portavoz de los testigos de Jehová. “Vivimos tiempos difíciles y de mucha incertidumbre, lo que afecta nuestro estado emocional. Justamente por eso necesitamos mantener la fe y la esperanza. Pensar en las hermosas promesas que encontramos en la Biblia puede ayudarnos a enfrentar mejor los desafíos de cada día y a encontrar paz y estabilidad”.