Comenzó el juicio por la muerte de Leonel: El padre aseguró que le vio moretones

Este miércoles comenzó el juicio por la muerte de Leonel Francia de 11 años. Su madre está imputada por el fallecimiento.

En la primera jornada, la madre rechazó declarar, pero reprodujeron un video con el testimonio de la mujer durante la investigación. En ese relato, contó los hechos en agosto hace dos años.

El padre del niño declaró en la jornada de hoy y aseguró que desconocía que su expareja ejerciera violencia sobre su hijo, sin embargo, aseguró que en ocasiones le vio moretones a su hijo en brazos o piernas. Cuando le consultó como se había hecho los golpes, aseguraba que se había golpeado andando en bici o jugando con la pelota.

También, el padre, aseguró que el niño siempre usaba remeras mangas largas y pantalones largos, rara vez ropa corta. También contó que siempre que iba a visitar a su hijo era en casa de su madre, bajo la atenta mirada de su expareja.

La audiencia de debate se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.