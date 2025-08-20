“Le perforó el cráneo y lo dejó agonizar toda la noche, quiero perpetua”, dijo el papá de Leonel

Hoy dará inicio el juicio seguido contra Lidia Raquel Cardozo, imputada por "homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo", en perjuicio de su hijo Leonel Francia, de 11 años de edad.

En la antesala del debate oral, José Francia, el padre de la víctima exigió justicia y reclamó la pena máxima: “Mi hijo falleció por un fierrazo en la cabeza, con una punta que le perforó el cráneo y el cerebro. Tenía un corte debajo del mentón, como si estuviera degollado. Agonizó toda la noche. Lo mataron a golpes brutalmente”.

Según su relato, la madre habría intentado encubrir el hecho: “Esto pasó en la parte de abajo de la casa. Ella limpió la sangre, lavó el piso, le cambió la ropa. La Justicia piensa que lo subió y lo arrojó desde el segundo piso para simular una caída”, declaró en Con Criterio Salta.

El hombre remarcó que en la vivienda solo estaban la madre y el niño, y cerró con un pedido contundente: “Quiero perpetua”.

La investigación

A partir de las numerosas medidas probatorias cumplidas, se pudo determinar que el menor, quien residía en la zona sudeste de la ciudad junto a su madre, sufrió una agresión física con un elemento contundente, que le generó una grave herida en la cabeza, la que derivó en su fallecimiento a los pocos minutos, por «TEC grave por lesión punzopenetrante», según concluye el informe de autopsia.

Entre los elementos de convicción necesarios citados para solicitar la elevación a juicio de la causa, se encuentran los análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras diligencias realizadas con las que se logró identificar a la madre del menor como quien lo agredió y causó su deceso en el mes de agosto. Además, como quien, meses antes, lo agredió físicamente y le produjo lesiones que fueron denunciadas en el ámbito escolar.