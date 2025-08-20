Se mantuvo el veto y no habrá aumento para los jubilados: Cómo votaron los diputados salteños

Este miércoles, pasadas las 20:15, el gobierno de Javier Milei logró un triunfo en la Cámara de Diputados de la nación al sostener el veto presidencial al aumento de las jubilaciones.

La votación resultó con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones. Al haber 249 legisladores presentes, la mayoría especial requería 166 avales y la oposición se quedó a 6 votos de ratificar la insistencia.

La decisión es un respiro luego de la derrota más temprano, cuando la misma cámara le rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad que ahora deberá obtener mayoría especial en el Senado de la Nación.

Cabe destacar que el veto de Milei fue a una suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Estas medidas, son calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas, entre otras medidas.

En cuanto al voto de los diputados nacionales por la provincia de Salta, en la insistencia del proyecto de ley 27.791, los diputados Pamela Calletti, Emiliano Estrada, Pablo Outes y Yolanda Vega votaron a favor de mantener la ley y en contra del veto del presidente.

Por su parte, los legisladores nacionales que apoyaron el veto de Milei fueron Julio Moreno Ovalle ,Carlos Raúl Zapata y Emilia Orozco de La Libertad Avanza.