Tremendo testimonio de una mujer embarazada que comió milanesas de papel higiénico

El jueves pasado, se desató un escándalo en la localidad santiagueña de Monte Quemado luego de que se diera a conocer que un hombre, identificado como Marcos Rolando Ávila, fue detenido por vender milanesas y chorizos que contenían papel higiénico.

El hecho causó conmoción entre los vecinos: la comercialización de más de 20 kilos de comida en mal estado se realizó durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, donde asistieron miles de personas.

Una mujer que estuvo trabajando en la celebración religiosa aseguró que consumió un sándwich de milanesa y que, poco después, tuvo que ser internada por intoxicación. “Yo fui a trabajar a la fiesta de la Virgen del Carballo, ahí en Monte Quemado. Cuando terminó mi horario, fui a ese puesto a comprar algo para comer. Cuando llegué al hospedaje comencé a sentirme muy mal”, contó Daniela, la víctima que prefirió usar otro nombre para mantener el anonimato.

En cuestión de minutos, empezó a tener dolores de cabeza, vómitos y la presión baja. “Mi estómago se retorcía del dolor y después me quedé dormida”, agregó.

Durante la madrugada, Daniela se despertó por el malestar que sentía y volvió a tener los mismos síntomas, pero con mayor intensidad. “Mis compañeros de trabajo me ayudaron y me llevaron al hospital. Me tuvieron casi 6 horas internada con suero”, detalló.

En cuanto le dieron el alta, la mujer decidió volverse a la capital de Santiago del Estero, donde vive, para estar cerca de su familia y recibir una mayor atención médica debido a que está embarazada. “Solo le doy gracias a dios que no perdí mi bebé, porque la verdad la pasé muy mal", sostuvo Daniela en declaraciones para este medio.

Al llegar a su ciudad, se atendió en el Hospital Regional Ramón Carrillo, donde le indicaron que había sufrido una intoxicación leve.

El caso

El procedimiento de inspección que destapó el caso se realizó el jueves a las 10:30 en un local de comidas de la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura emitido por Calidad de Vida y Bromatología.

A Ávila, el comerciante detenido, se le incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado y con ingredientes no aptos para consumo humano. Además, se constató que el puesto no cumplía con las normas básicas de higiene: detectaron superficies sucias, manipulación directa de los alimentos y la presencia de papel higiénico en la comida.

Rápidamente, los inspectores municipales y las autoridades locales actuaron para evitar que los asistentes consumieran alimentos que podían representar un riesgo para la salud y clausuraron el comercio.

El vendedor ambulante, nacido en Tucumán, fue detenido por la Policía y se le inició una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado. /TN