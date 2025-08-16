En Santiago del Estero, un nuevo escándalo sacude la provincia: las autoridades detuvieron a una persona que vendía milanesas y chorizos preparados con papel higiénico en un puesto de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo.

Luego de la polémica, se supo que se decomisaron todos los alimentos, de los cuales había más de 20 kilos listos para comercializar en los festejos regionales.

En el lugar de los hechos, se constató que el puesto no cumplía con las normas básicas de higiene. Detectaron superficies sucias, ingredientes no permitidos y se corroboró la ausencia de refrigeración, por lo que la sumatoria de todos estos hechos podría agravar la causa.

Las autoridades comenzaron un rápido operativo para evitar intoxicaciones

Luego de investigar la mercadería, se dispuso de un rápido operativo en el lugar donde miles de peregrinos y turistas participaban de las festividades religiosas para así evitar que los asistentes consumieran alimentos que podrían haber generado intoxicaciones masivas.



Ante la situación, se procedió a la clausura inmediata del puesto, se labró un acta de infracción y el responsable, identificado como Marcos Rolando Ávila, oriundo de Tucumán, fue demorado por la Policía.

Era vendedor ambulante, preparaba milanesas con papel higiénico y lo descubrieron: los fuertes detalles

A su vez, la Justicia le inició una denuncia penal por venta de productos alimenticios no aptos para el consumo humano, lo que podría derivar en sanciones severas.

Los medios locales informaron que este procedimiento fue realizado el jueves a las 10.30 horas en el local ubicado en la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura emitida por Calidad de Vida y Bromatología.

La recomendación de la Dirección de Bromatología

La Dirección de Bromatología recordó la importancia de hacer sus compras de alimentos solo en puestos habilitados y advirtió que casos como este constituyen un delito contra la salud pública, además de un riesgo directo para los consumidores.