Veto a las Jubilaciones: "Hoy eligen entre comer y comprar remedios"

La atención política del miércoles estuvo puesta en la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo con sus aliados blindó la decisión de Javier Milei de vetar un aumento a las jubilaciones, luego que la oposición había anulado previamente el veto a la emergencia en discapacidad.

En ese contexto el abogado previsional Roberto Villagra Acedo se manifestó sobre el blindaje al veto, entendiendo las dificultades económicas que atraviesan los jubilados, de los cuales casi el 75% está cobrando una mínima que no les estaría ayudando en su superviviencia.

“Se estipulaba que un jubilado necesita un millón de pesos para sobrevivir, cosa que hoy por hoy es anécdota, hoy el jubilado debe elegir entre comer y comprar remedios”, aseveró el profesional en su charla con CNN Salta -94.7 MHZ-.

A esto enumeró que los jubilados “viven una situación caótica, son seis millones de jubilados donde más del 70% cobra la mínima… son indigentes, es una situación complicada y me da tristeza lo que pasó en la sesión”, aseveró.

Con el veto del Ejecutivo validado por la Cámara Baja del parlamento, Villagra Acedo comentó que “lo único que queda es el tema de la Justicia, es el último bastión de los jubilados, es complicado pero es la luz al final del túnel”, subrayó sobre qué otra vía se puede abordar.

“Está bien que se cuiden las finanzas, se baje la inflación pero hay cuestiones que no se pueden desconocer”