Se frena el aumento de jubilaciones: Diputados mantuvo el veto presidencial

La Cámara de Diputados ratificó este miércoles el veto del presidente Javier Milei al proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones y pensiones. La votación fue ajustada: 160 legisladores a favor del oficialismo y sus aliados, 83 en contra y 6 abstenciones. La oposición no alcanzó los dos tercios necesarios para superar la medida presidencial, y el Senado quedó fuera de juego.

La ley aprobada originalmente contemplaba un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y un bono para quienes perciben la mínima, que pasaría a $110.000 mensuales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida iba a implicar un gasto de 0,32% del PBI para lo que resta del año y 0,78% anualizado.

Además, la normativa preveía anticipos mensuales por parte del Estado para compensar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, con un costo estimado de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre y 0,38% anualizado.