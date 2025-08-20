Aumento jubilatorio y rechazo al veto: “Esto no es contra el gobierno, es a favor de la dignidad”

El Congreso de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia de Discapacidad y ahora se encuentra en tratamiento el veto al aumento jubilatorio. Desde InformateSalta dialogamos con la diputada Pamela Calletti para conocer su mirada sobre ambos temas.

"Es inconcebible que haya habido un sector de diputados que vote en contra”

“Acabamos de votar la ley de discapacidad, es tan ineficiente la situación que viven hoy las personas con discapacidad, sus familiares y los profesionales que prestan servicio, que es inconcebible que haya habido un sector de diputados que vote en contra”, señaló Calletti.

La legisladora destacó que la discusión va más allá de los números. “Cuando discutís porcentaje, inflación, presupuesto, discutís en el fondo qué modelo de país querés. El gobierno nacional está dispuesto a darle millones a la SIDE para hacer espionaje, pero no está dispuesto a actualizar los aranceles para continuar con prestaciones y acceso a derechos básicos como salud y educación”, agregó.

¿En serio este gobierno cree que un jubilado puede vivir así?

Sobre el debate del aumento jubilatorio, Calletti fue contundente: “Estamos discutiendo un bono que pasa de 70.000 a 110.000 pesos, una actualización del 7,2%, son 22.600 pesos. ¿En serio este gobierno cree que un jubilado puede vivir así? Luz, gas, vivienda, vestimenta, comida, medicamentos. Esto no es contra el gobierno, es a favor de la dignidad”.

Calletti resaltó además la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones legislativas. “Este año tenemos elecciones y es tedioso ir a votar, lo sé, pero es necesario que elijan representantes formados, que levanten el nivel de diálogo político y de discusión de leyes. El Congreso es fundamental como equilibrio y tienen que pensar qué modelo de país queremos”.