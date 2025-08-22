¡Alerta por incendios! 14 focos activos y situación crítica en la Zona Sur

Hoy, las altas temperaturas en Salta y las condiciones climáticas adversas generaron una alerta de vientos fuertes, acompañada de una alerta extrema por incendios. La situación obligó a las autoridades locales a implementar medidas preventivas y atender los primeros incidentes reportados.

En diálogo con InformateSalta, Ernesto Flores, Subsecretario de Protección Ciudadana de la ciudad de Salta, brindó detalles sobre los hechos ocurridos hasta el momento. “Hasta el momento tenemos estos incidentes ingresados al 105: 5 árboles y ramas caídas, 13 postes y cables afectados, 2 voladuras de chapas y 14 incendios. Pero todavía nos falta mucho por atender”, comentó el funcionario.

"La situación sigue siendo complicada en la zona sur, especialmente desde San Luis hacia Cerrillos"

En cuanto a la situación de los heridos por fuego, Flores explicó: “No hay heridos por ahora, pero sí hemos tenido que evacuar preventivamente a 21 personas debido al humo, entre ellas, niños y dos madres de la zona de Villa Los Sauces”. Además, informó que 5 casillas resultaron afectadas en su frente, aunque el fuego pudo ser controlado antes de que se propagara más. La situación sigue siendo complicada en la zona sur, especialmente desde San Luis hacia Cerrillos.

Las autoridades siguen trabajando en la atención de los incidentes y en la prevención de mayores daños. Se recomienda a la población estar atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias debido a la persistencia de los fuertes vientos y el riesgo de nuevos incendios.