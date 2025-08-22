El incendio en la zona oeste habría comenzado por una quema de pastizales

El fuego en la zona oeste de la ciudad comenzó en una zona de pastizales cercana al río Arenales, ubicado entre villa Los Sauces y Santa Rita.

Según informaron desde la Patrulla Ambiental municipal, el fuego habría iniciado por una quema de pastizales que por las fuertes ráfagas de viento avanzó rápidamente.

En el lugar trabajador, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, Protección Ciudadana, Desarrollo Social y del CIC de Asunción.

Los bomberos lograron controlar el fuego y se asistió a las personas damnificadas. En total 19 personas fueron evacuadas por la presencia de humo en el CIC.

En este momento continúan las tareas de enfriamiento a cargo de Bomberos y personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana.