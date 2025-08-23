Ruta 26, zona crítica: Un muerto y nuevo accidente en menos de 24 horas

Anoche, un peatón perdió la vida tras ser embestido por un automóvil Volkswagen Fox a la altura de los semáforos de Ruta 26 y Juan Víctor González, cerca de Mar de Java. Pese a la rápida llegada del SAMEC, el hombre falleció en el lugar. Vecinos expresaron su preocupación por la peligrosidad del cruce, que concentra un alto flujo vehicular y de peatones.

Esta mañana, en otro hecho, una camioneta Ford Ranger chocó de atrás a un camión mezclador de cemento en el ingreso por Avenida Pontussi. Personal policial trabaja en las pericias y el tránsito permanece cortado en la zona. De acuerdo con los primeros datos, los conductores se encuentran fuera de peligro.

Estos episodios se suman a la creciente cantidad de accidentes viales que se registran en la provincia, algunos con víctimas fatales, lo que vuelve a poner en foco la urgente necesidad de reforzar la seguridad vial y el control del tránsito