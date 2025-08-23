Las actrices de Cris Morena que fueron clave en infidelidades

Dado a conocer el final de la relación de 18 años entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, explotaron una catarata de rumores y posturas sobre lo ocurrido. En pocas horas, los recuerdos de errores antiguos o detalles que se conocieron, fueron el centro de muchísimas publicaciones en las redes sociales como también momentos de debate en los diferentes medios de comunicación.

La infidelidad nunca pasa desapercibida para nadie, mucho menos cuando se trata de una persona que forma parte de la farándula de algún país. Esta vez, la atención se posó en Gimena Accardi, pero el prontuario de actrices que trabajaron con Cris Morena y fueron protagonista de una batalla amorosa no termina ahí.

Pampita Ardohain contra Isabel Macedo

Isabel Macedo, Pampita y Benjamín Vicuña fueron los protagonistas de uno de los primeros escándalos amorosos y que tuvo lugar en las primeras horas de 2010 en el exclusivo boliche Tequila; fue la culminación de meses de rumores de infidelidad entre el chileno Benjamín Vicuña y Macedo, quienes habían compartido el set de filmación en la telenovela Don Juan y su bella dama.

El drama de Pampita antes de la China Suárez.

Archivo MDZ

Según revelaron testigos de la época, la modelo no pudo contener su furia y, al ver a Macedo, la siguió, la agarró del cabello y la arrojó al piso. En medio de empujones y golpes, Pampita le habría gritado: "Esta hdp venía a mi casa y yo le preparaba la comida con mis hijos". A pesar de que ninguna de las protagonistas confirmó los hechos, el episodio se convirtió en un hito de la farándula y, con el tiempo, se estableció como un evento que definió la historia de una de las exparejas más icónicas del mundo del espectáculo.

Un amor que terminó ¿por un tercero?

Después de cinco años de una relación que prefirieron mantener alejada de los focos mediáticos, Lali Espósito y Benjamín Amadeo decidieron ponerle fin a su historia de amor en 2015. A pesar de la discreción, la cantante de pop no dudó en contar que el actor la esperaba en su casa con la comida hecha, un gesto que demostraba la complicidad y el apoyo mutuo en un momento en que la carrera de la artista despegaba con fuerza.

El quiebre de la relación generó un sinfín de especulaciones en el mundo del espectáculo. Se rumoreó que la decisión de la separación habría sido de la propia Lali, ya que, poco tiempo después, se la vio en una nueva relación con Mariano Martínez, su compañero en la exitosa telenovela Esperanza Mía.

Hollywood versus talento argentino

Hace casi dos décadas, un episodio digno de una película de Hollywood sacudió la farándula argentina. El inesperado aterrizaje de Natalie Portman en Buenos Aires, en 2006, fue el detonante de un dramático encuentro con su entonces novio, Gael García Bernal, a quien los rumores vinculaban con la actriz local Dolores Fonzi. La megaestrella de Hollywood, alertada por las versiones que circulaban en Estados Unidos, decidió viajar para confrontar al mexicano, desatando una historia que ha quedado en el recuerdo porque peleó con la prensa siendo protagonista de violencia física.

Años después, la propia Dolores Fonzi se refirió al incidente, minimizando el drama real frente al escándalo mediático. La actriz, que luego formaría una familia con Gael García Bernal, aseguró que la visita de Portman no era lo que parecía. "La verdad, cuando ella apareció acá me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz", confesó Fonzi, quien aseguró que el acoso de la prensa fue lo más grave del episodio: "Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad. Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche, sentía que me querían secuestrar".

El Wandagate que no para

Para terminar, es imprescindible considerar una de las polémicas amorosas más interesantes y potentes de los últimos tiempos. En un principio, se habló de supuestos chats entre Mauro Icardi y la China Suárez mientras el deportista se encontraba en relación y viviendo con Wanda Nara. Desde ese momento, los rumores no pararon hasta que se confirmaron.

En la actualidad, Wanda y la China son dos de las personalidades más enfrentadas del espectáculo argentino y con dramas familiares, de dinero y de exposición que no se comparan con nadie. El amor entre Suárez e Icardi se fue tan lejos que hoy viven juntos en Turquía y en medio de batallas legales por los hijos de cada uno.