Sp. Belgrano (S.Franc.) le ganó al Santo con un arbitraje muy polémico

Deportes24/08/2025
santo

El santo perdió con el conjunto cordobés y quedó prácticamente sin chances en el Nonagonal, pero las miradas estuvieron puestas en el árbitro José Sandoval, quien cobró un inexistente penal en la última jugada del partido. 

