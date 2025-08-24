Sp. Belgrano (S.Franc.) le ganó al Santo con un arbitraje muy polémico

Sp. Belgrano (S.Franc.) le ganó al Santo con un arbitraje muy polémicoDeportes24/08/2025
El santo perdió con el conjunto cordobés y quedó prácticamente sin chances en el Nonagonal, pero las miradas estuvieron puestas en el árbitro José Sandoval, quien cobró un inexistente penal en la última jugada del partido.
FINAL DEL PARTIDO— Info Juventud Antoniana (@InfoAntoniana) August 24, 2025
𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐀 '𝟐𝟓 | 𝐍𝐨𝐧𝐚𝐠𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐁 - Fecha 6
Sp. Belgrano 3 - 2 JUVENTUD ANTONIANA
37' PT MAXIMILIANO VARGAS
38' ST JUAN CRUZ FRANZONI pic.twitter.com/6RJmTswqe6
Te puede interesar
Lo más visto