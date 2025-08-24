Sp. Belgrano (S.Franc.) le ganó al Santo con un arbitraje muy polémico

El santo perdió con el conjunto cordobés y quedó prácticamente sin chances en el Nonagonal, pero las miradas estuvieron puestas en el árbitro José Sandoval, quien cobró un inexistente penal en la última jugada del partido.

FINAL DEL PARTIDO



𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐀 '𝟐𝟓 | 𝐍𝐨𝐧𝐚𝐠𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐁 - Fecha 6



Sp. Belgrano 3 - 2 JUVENTUD ANTONIANA



37' PT MAXIMILIANO VARGAS

38' ST JUAN CRUZ FRANZONI pic.twitter.com/6RJmTswqe6 — Info Juventud Antoniana (@InfoAntoniana) August 24, 2025