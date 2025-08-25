Milagro 2025: Inicia el monitoreo en tiempo real de las peregrinaciones a la Catedral

El Milagro ya se vive entre los salteños y fieles de todo el país, que nos visitan durante todo septiembre. Como cada año este evento religioso y a la vez cultural, trae gran número de personas que deben ser protegidas y controladas, es por ello que desde la fuerza policial de Salta se diagrama cada año un operativo especial que comienza ya con la entronización y que se intesifica a media que se acerca la fecha.

Cristian Aguilera, prensa de la policía confirmó por Multivisión: "A partir de hoy se va poner en vigencia el Centro de Operaciones que va estar a cargo de la Dirección General de Seguridad, que va instalar un centro de ooperaciones con un monitoreo en tiempo real de todas las peregrinaciones porque ya estamos viviendo el tiempo del Milagro, estamos empezando con todas las actividades".

Aguilera detalló "Ya nosotros tenemos una cobertura, un dispositivo de seguridad especial ya instalado en la Catedral Salteña, por la llegada de todas las instituciones, de todas las personas que están llegando a la Catedral a realizar la visita correspondiente. Tenemos un patrullaje preventivo en la zona, no solo de personal policial sino también de colaboración con las cámaras de seguridad con patrullaje virtual para detectar cualquier situació o ilícito que se cometa en inmediaciones o en el interior de la catedral.

Por último, el Comisario hizo algunas recomendaciones. "Siempre llevar los elementos personales al resguardo, carteras hacia adelante, celulares en los bolsillos delanteros de la ropa o prenda de vestir".