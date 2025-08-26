Mientras salteños "patean" los gastos, crece la morosidad en pagos con tarjeta de crédito

En medio de los vaivenes de la economía, otra arista de la realidad da cuenta que los argentinos, sin ser ajenos los salteños, están presentando una mayor morosidad en el pago con tarjetas, como también con créditos personales, mientras “patean la pelota” para poder comprar aquello que necesitan.

Al respecto el economista Rolando Carrizo estuvo conversando con El Once TV donde ahondó que, al presente, lo que se presencia es “un proceso donde se va reacomodando la economía con las políticas del Gobierno Nacional, buscando ese superávit, bajando el gasto y terminando con la emisión monetaria”, señaló las aristas.

Su aplica hacer que se ralentice la economía, con sectores que entran en un grado de estancamiento. “Como consecuencia, hay un efecto en el consumo, los ingresos no van calzando en los gastos o vencimientos, haciendo que se entre en esa morosidad que no es alarmante, pero sí hay una tendencia alcista de morosidad tanto en el consumo y gastos con tarjeta”, aseveró.

Mientras tanto, ¿cómo seguirá el espectro económico? “Todavía falta terminar con el problema inflacionario, todavía no hemos salido, si bien se la controló, tener una tasa del 25 o 30 por ciento anual sigue siendo alta, falta un camino por recorrer y eso tiene que ser con una correlación del crecimiento de la economía”, puntualizó el profesional.

Por último, dijo que los inversores también están necesidad la seguridad que el plan económico seguirá y “tal vez ahí comience a moverse la economía, cuando vengan las inversiones; es un camino lento”, puntualizó Carrizo para concluir.