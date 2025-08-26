“Hay que buscar precios”: Cómo los salteños ajustan sus gustos para llegar a fin de mes

Luego de los datos arrojados por la consultora Zentrix, donde más de la mitad de los argentinos encuestados afirman que la inflación no refleja el aumento real de su costo de vida, surge la incógnita si los “gustos” que uno se daba en el día a día, tuvieron que ir disminuyéndolos o sacándolos para llegar al ansiado fin de mes.

En el caso de una salteña, comentó que, si bien dejó de darse unos gustos como antes, sobre todo en productos como lácteos y quesos, algunos más chicos puede seguir dándose.

Otro señor, mayor de edad, dijo que ahora uno conoce realmente cuanto cuestan las cosas, pero que a pesar que hay productos accesibles se limitaron algunos gastos como salir a comer y en cuanto a la ropa dijo que es “incomprable”.

Por otro lado, una joven dijo que la clave esta en buscar precio: “Hay que andar, de vez en cuando se puede dar un gusto” dijo a El Once TV.

“La economía para mi mejor, me puedo dar unos gustos” dijo un joven, quien vio una variación de precios, con valores que bajaron en algunos casos y subieron en otros, “en mi caso que vivo el día a día que a veces es más complicado, hoy lo veo mejor” finalizó.