Casi 7 de cada 10 argentinos desconfían de la inflación: “No refleja lo que pagamos”

Según los datos relevados por Zentrix durante la tercera semana de agosto, de 1029 casos a nivel nacional el 67,4% de los encuestados sostiene que la inflación oficial medida por el INDEC no refleja el aumento real de su costo de vida.

Ante esto, el móvil de CNN Radio Salta se acercó a la Plaza 9 de Julio para preguntar a los transeúntes si realmente ven el impacto de la inflación reflejada en su día a día.

Uno de los salteños señaló que la inflación de julio del 1,9% no se siente realmente en la cotidianeidad: “La inflación en pesos sigue estando (…) va a explotar en cualquier momento”.

A esto agregó que los datos brindados por el INDEC siempre estuvieron “trucados” tanto en el Gobierno anterior como en el actual. Consultado si ese casi 2% de inflación lo afectó en esa medida, contestó negativamente: “No me afectó así, mucho más”.

Por otro lado, uno de los salteños que circulaba por la emblemática plaza vio favorablemente el contexto, ya que según ve los precios son menores: “Noté que bajaron los precios de productos, siempre consumo compro todas las semanas, así que creo que han bajado”.