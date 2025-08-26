Incendio dejó tres perros muertos y un hogar destruido: lanzan campaña solidaria

Dolor mascotero es el que se siente entre los salteños, tras conocerse que tres perritos murieron en un principio de incendio que se desató este lunes en una vivienda del barrio Ferroviario, un trágico hecho que, si bien fue controlado a tiempo, se cobró la vida de los animales que se encontraban en el interior de la propiedad.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Los Guayacanes 351, en la zona norte de la capital salteña, a la vuelta de la rotonda de los deportes del barrio Tres Cerritos.

Según fuentes policiales, el fuego se concentró principalmente en el living y el comedor de la vivienda, pero pudo ser sofocado rápidamente por el personal de bomberos.

Lamentablemente, el incendio causó la muerte de los tres perros que vivían en la casa. Además, las llamas causaron daños en la puerta principal de la propiedad, por lo que una persona deberá quedarse a custodiar el lugar.

Según indicó diario El Tribuno, por el momento las causas del siniestro son desconocidas. Las autoridades se encuentran investigando para determinar cómo ocurrió este trágico accidente que costó la vida de las mascotas de la familia damnificada.

Mientras tanto, en las redes sociales comenzó una campaña para ayudar a los habitantes de esta casa, dado que perdieron prácticamente todas sus pertenencias. La campaña busca colaboraciones que les pemita reconstruir su hogar, apelando a los corazones solidarios en este momento complicado.