Murieron dos jóvenes tras caer de sus motocicletas en Ruta Provincial 5

Murieron dos jóvenes tras caer de sus motocicletas en Ruta Provincial 5Accidente26/08/2025
Ayer, pasadas las 22 horas, dos jóvenes, de 23 y 15 años, perdieron la vida en un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 5, en el acceso a Apolinario Saravia.
Ambos conducían motocicletas cuando, por causas que aún se investigan, perdieron el control y cayeron al asfalto, falleciendo prácticamente en el acto.
Las autoridades locales y policiales se encuentran trabajando en el lugar para determinar las circunstancias exactas del siniestro, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados para los procedimientos correspondientes.
