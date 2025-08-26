Consumo en caída y tasas que asfixian: cómo afecta la alta financiación a las ventas en cuotas

El panorama económico argentino encierra aún más incertidumbre: el consumo sigue débil, las ventas en cuotas se derrumban y las tasas de financiación se tornan cada vez más exigentes.

Primero, los datos duros: en julio, las ventas minoristas de comercio pyme cayeron un 2 % interanual y un 5,7 % respecto a junio, según CAME, a pesar del aguinaldo y las vacaciones de invierno. En lo que va del año, el acumulado tiene una variación positiva del 7,6 % frente a 2024, pero este impulso resulta débil ante los aumentos de costos y la caída de poder de compra.

El crédito al consumo también mostró señales de agotamiento: el financiamiento con tarjeta apenas creció 0,4 % real en julio, muy por debajo del promedio semestral del 4 % real. Además, la mora en pagos de resumen se duplicó: del 1,9 % al 3,8 %, y los préstamos personales incumplían cada vez más (de 4,1 % a 5,6 %).

En paralelo, la subida de tasas de interés que busca frenar el dólar encareció aún más el financiamiento: el mercado enfrenta tasas verdaderamente “ilógicas” incluso con inflación alta, y muchas empresas y consumidores ya no pueden sostenerlas. A eso se suma un contexto más restrictivo, con mayor rigidez monetaria y menos liquidez.

Y en este escenario adverso, Fiserv —el proveedor de PosNet y otras tecnologías de pago— actualizó, desde mediados de agosto, las tasas para planes de 2 a 24 cuotas: TNA de 110 % hasta 6 cuotas y 115 % para 7 a 24 cuotas, incluso sin previo aviso a los comercios lo que generó un enorme perjuicio del que no se hacen cargo.

Comerciantes expresan su enojo ante estos “movimientos de tasas sin aviso”, que desarmaron presupuestos, frenaron ventas y achicaron márgenes al rubro. En definitiva, el combo de salarios que no alcanzan, tasas cada vez más caras y financiamiento abusivo por parte de financieras como Fiserv, hace que las ventas en cuotas estén en retroceso.

Sin poder pagar ni endeudarse, el consumo baja y la actividad comercial pierde.