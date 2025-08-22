Fiserv y los cambios de tasas sin aviso que afectan a comerciantes

Reclamo22/08/2025
fiserv

Comerciantes denuncian que Fiserv, la empresa proveedora de un sistema de pagos y tecnología financiera, modificó las tasas de financiación sin informar previamente, con impacto directo en ventas y márgenes. Exigen reglas claras, canales de atención que funcionen y previsibilidad.

Según el testimonio de muchos comerciantes locales, con los movimientos económicos de los últimos días, se aplicaron nuevos costos de financiación a operaciones en cuotas sin aviso previo. El resultado: presupuestos que quedaron desactualizados en el acto, clientes que desistieron de comprar y un margen que se achicó de un día para el otro. Los intentos de contactar a la empresa —vía atención al cliente— no ofrecieron respuestas ni soluciones concretas. “Se limitan a derivar y nadie se hace cargo”, resume el denunciante.

¿Quién es Fiserv y qué promete?

Fiserv es un proveedor global de pagos y tecnología financiera. En Argentina opera, entre otras soluciones, PosNet y el ecosistema Clover, conectando comercios con tarjetas, billeteras y pagos sin contacto. Tras la fusión con First Data, la compañía reforzó su presencia local y difundió mensajes de eficiencia e innovación: “Queremos convertirnos en socios estratégicos de los comercios para brindar una experiencia facilitadora”, aseguró en 2021 Javier Césari, General Manager LAS, al destacar avances como contactless, QR y botón de pago, con foco en omnicanalidad y experiencia de usuario. Esa promesa, sin embargo, choca con la práctica que describen los comercios: falta de información oportuna y cambios unilaterales que encarecen la venta en cuotas.

Un intermediario que termina encareciendo

El rol de Fiserv como adquirente debería aportar previsibilidad. Pero cuando la empresa altera tasas sin comunicar y no brinda respuestas ágiles, el impacto cae sobre quien genera la venta: el comercio. La percepción del denunciante es clara: “Como intermediarios, solo buscan lucrar mientras trasladan el costo y el enojo del cliente a nuestro mostrador”. La asimetría es evidente: el comercio no define tasas ni plazos, pero debe explicar por qué el plan que ayer servía hoy sale más caro.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día