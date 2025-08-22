Fiserv y los cambios de tasas sin aviso que afectan a comerciantes

Comerciantes denuncian que Fiserv, la empresa proveedora de un sistema de pagos y tecnología financiera, modificó las tasas de financiación sin informar previamente, con impacto directo en ventas y márgenes. Exigen reglas claras, canales de atención que funcionen y previsibilidad.

Según el testimonio de muchos comerciantes locales, con los movimientos económicos de los últimos días, se aplicaron nuevos costos de financiación a operaciones en cuotas sin aviso previo. El resultado: presupuestos que quedaron desactualizados en el acto, clientes que desistieron de comprar y un margen que se achicó de un día para el otro. Los intentos de contactar a la empresa —vía atención al cliente— no ofrecieron respuestas ni soluciones concretas. “Se limitan a derivar y nadie se hace cargo”, resume el denunciante.

¿Quién es Fiserv y qué promete?

Fiserv es un proveedor global de pagos y tecnología financiera. En Argentina opera, entre otras soluciones, PosNet y el ecosistema Clover, conectando comercios con tarjetas, billeteras y pagos sin contacto. Tras la fusión con First Data, la compañía reforzó su presencia local y difundió mensajes de eficiencia e innovación: “Queremos convertirnos en socios estratégicos de los comercios para brindar una experiencia facilitadora”, aseguró en 2021 Javier Césari, General Manager LAS, al destacar avances como contactless, QR y botón de pago, con foco en omnicanalidad y experiencia de usuario. Esa promesa, sin embargo, choca con la práctica que describen los comercios: falta de información oportuna y cambios unilaterales que encarecen la venta en cuotas.

Un intermediario que termina encareciendo

El rol de Fiserv como adquirente debería aportar previsibilidad. Pero cuando la empresa altera tasas sin comunicar y no brinda respuestas ágiles, el impacto cae sobre quien genera la venta: el comercio. La percepción del denunciante es clara: “Como intermediarios, solo buscan lucrar mientras trasladan el costo y el enojo del cliente a nuestro mostrador”. La asimetría es evidente: el comercio no define tasas ni plazos, pero debe explicar por qué el plan que ayer servía hoy sale más caro.