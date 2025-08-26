Muerte de joven originario en Tartagal: Culpan al chofer y su familia llora por la liberación

El domingo, tuvo lugar un trágico hecho en Tartagal, cuando un joven trabajador que retornaba en un tractor junto a sus compañeros, perdió la vida producto de un accidente, el cual tiene al chofer preso con el llanto de su familia alegando su inocencia y comentarios pidiendo por la verdad.

Mario, cacique de la Comunidad Pozo Nuevo, lugar de origen del acusado, se encontraba fuera de la Comisaría junto a la mujer y familiares del detenido pidiendo su liberación.

Relató a Mosconi TV Color la versión que llegó a su saber: “Andaban trabajando, el muchacho venía durmiendo, trabajó toda la noche, estaba amaneciendo y se vinieron (…) el muchacho se cayó del tractor, estaba detrás del chofer, la rueda del acoplado lo pasó por encima. El sueño lo ha vencido”.

Consultado sobre cómo le llegó esta versión, dijo que había dos ayudantes, quienes sabrían lo que pasó, pero que no se presentaron a declarar: “Según me enteré es que tienen que venir esos ayudantes y lo liberarían (…) queremos que vengan los ayudantes y aclaren”.

“Queremos que lo liberen al muchacho, no tiene la culpa”.

Tras la declaración del cacique, surgieron comentarios de familiares del fallecido, quien pertenecía a la Comunidad Traslado: “Es mentira lo que habla el señor soy la tía del fallecido el tractor no le paso por encima”, “Lo que está diciendo este cacique no es cierto por qué no le pasó el tractor XR encima yo lo ví tan solo tenía un golpe en la cabeza al pasar el tractor XR encima como dicen tenía que estar aplastado pero no está así Q.P.D mi primo que se aclaré como fue”.

En medio de angustia y dolor esperan los familiares del detenido y el fallecido por el actuar de la justicia y que se aclare el hecho.