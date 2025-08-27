La rozó un camión y terminó chocando con una vivienda

Un fuerte siniestro se registró esta mañana en la intersección de pasaje Escuadrón de los Gauhos y Delfín Leguizamón, Villa San Antonio.

Un automóvil particular guiado por una mujer, que trasladaba dos menores circulaba por el pasaje en sentido Sur-Norte, mientras que por calle Delfín Leguizamón lo hacía un camión de gran porte, tipo frigorífico.

Al llegar a la intersección, por razones que se desconocen, el camión impactó el lado trasero izquierdo del auto provocando que este se desplace, suba a la vereda y termine a centímetros de la pared de una vivienda ubicada en la esquina.

Tras el impacto, la conductora del auto y uno de los dos menores resultaron lesionados, siendo ambos trasladados a distintos nosocomios.

Según pudo conocer el móvil de Somos Salta, desde el lugar, la mujer sufrió traumatismos varios.

Con intervención policial, ambos rodados fueron trasladados a la comisaría Segunda.