La Circunvalación Oeste sumó un nuevo accidente este domingo

La Circunvalación Oeste de Salta volvió a ser escenario de un siniestro vial este domingo por la tarde. Un Peugeot 208 gris y un Chevrolet Corsa blanco colisionaron a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 28, en la zona de San Lorenzo Chico, mientras circulaban en sentido sur-norte.

De acuerdo a lo informado por la Policía, no se registraron personas heridas y los controles de alcoholemia practicados a ambos conductores arrojaron resultado negativo.

El hecho se suma a una larga lista de accidentes registrados en esta transitada autopista. En este contexto, días atrás el secretario de Tránsito de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, anunció la instalación de nueve cámaras de control de velocidad en distintos puntos estratégicos de la Circunvalación.

Según explicó, dos de los radares se ubicarán en la circunvalación noroeste (zona de la U) y el resto en la oeste. Estos dispositivos tienen como objetivo detectar excesos de velocidad, considerados una de las principales causas de los siniestros en la traza, junto con las distracciones por el uso del celular.

Assennato remarcó que, si bien este año disminuyó el número de víctimas fatales en comparación con 2024, la problemática sigue siendo grave. “El ideal sería cero, pero hemos visto una disminución. El año pasado tuvimos 24 muertes en el ejido urbano, mientras que en 2025 llevamos 13, de las cuales 5 se dieron en el área urbana”, señaló.

El funcionario destacó también la importancia de otras medidas preventivas, como los controles sobre el uso de casco y luces en motociclistas. “Lo que estamos haciendo está salvando vidas, aunque algunos lo consideren exagerado”, aseguró.