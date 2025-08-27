Antonio Marocco cierra el ciclo "Diálogos" y hace balance de su gestión

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, será el protagonista del cierre del ciclo Diálogos.gob, en una entrevista especial a cargo de los periodistas Miguel Gómez y Dolores Plaza.

La transmisión será en vivo hoy a partir de las 19 por las cuentas oficiales de Facebook y YouTube del Gobierno de Salta.

Marocco abordará los principales ejes de su gestión, compartirá su visión sobre el trabajo de la Vicegobernación y realizará un balance institucional, brindando a los salteños un contacto directo con la función pública.

El ciclo permitió acercar a la ciudadanía al trabajo del Ejecutivo provincial, comenzando con la participación del gobernador Gustavo Sáenz y concluyendo ahora con el vicegobernador Marocco.

Con este cierre, Marocco refuerza su compromiso con la transparencia y la comunicación directa con los ciudadanos, consolidando la iniciativa como una herramienta de diálogo abierta y accesible.