Espert huyó en moto durante las agresiones a la caravana del Presidente

Espert huyó en moto durante las agresiones a la caravana del PresidentePolítica27/08/2025
La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, pensada como una muestra de apoyo en plena campaña electoral, terminó en un verdadero escándalo. Después que un grupo de personas agrediera a la comitiva por lo que el Presidente debió ser evacuado de urgencia.
Los manifestantes arrojaron piedras y botellas contra la camioneta en la que viajaba junto a su hermana Karina Milei, José Luis Espert y Sebastián Pareja.
En medio de esa caótica escena, lo que más llamó la atención fue la reacción de Espert, quien abandonó la comitiva y escapó en moto sin casco, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
El diputado libertario y candidato nacional, conocido por sus declaraciones altisonantes y su lema de “cárcel o bala” contra sus opositores, fue retratado huyendo a toda velocidad en dos ruedas, visiblemente nervioso, mientras Milei era trasladado a otro vehículo para poder salir de la zona. La foto de Espert en motocicleta se convirtió en blanco de burlas y críticas, con usuarios que lo acusaron de “dejar tirado” al mandatario en un momento de tensión.