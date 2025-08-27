Morena Beltrán le tiró un picante palo a Russo y Riquelme porque Lucas Blondel fue "colgado" en Boca

La carrera de Lucas Blondel atraviesa un momento decisivo. El defensor, que supo brillar en Boca Juniors, hoy se encuentra relegado y sin minutos en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Esta situación genera incertidumbre no solo sobre su futuro en el club argentino, sino también en la Selección de Suiza, que podría prescindir de él en sus próximos compromisos.

A punto de cumplir 29 años, Blondel sufrió una lesión ligamentaria en el mejor tramo de su rendimiento con la camiseta azul y oro, algo que condicionó su continuidad en el equipo titular. Actualmente, Russo prefiere a Juan Barinaga y Luis Advíncula para la zona defensiva, dejando al exTigre fuera de las citaciones habituales.

En el actual Torneo Clausura, el lateral apenas fue convocado en dos ocasiones y sin llegar a ingresar en ningún partido. Su última participación oficial fue el 19 de mayo, en los cuartos de final del Apertura contra Independiente.

MORENA BELTRÁN LE TIRÓ UN PALO A RUSSO Y BOCA POR LA FALTA DE MINUTOS DE BLONDEL

El panorama en Boca repercute directamente en sus chances de jugar con la Selección suiza, país en el que nació y del que es hijo del extenista Jean-Yves Blondel.

Morena Beltrán salió al cruce por el duro presente de su novio en Boca

Foto: @morenabeltran10

Según informó la periodista Morena Beltrán en ESPN, el defensor no tiene confirmación sobre si integrará la convocatoria suiza para los compromisos internacionales de septiembre. “No sabe todavía. Las dos experiencias anteriores se comunican con bastante antelación y esta vez no se comunicaron”, explicó.

Además, el cuerpo técnico de Suiza mostró preocupación por la falta de continuidad que atraviesa Blondel en Boca e incluso dialogaron con él para conocer detalles de su situación en el club y los motivos por los cuales no está siendo considerado para jugar.

“Sí habló con gente del cuerpo técnico y querían saber su situación en el club, por qué no estaba jugando”, señaló la periodista deportiva.

Blondel perdió consideración en la selección de Suiza

Foto: TyC Sports

Esto, sumado a que el futbolista tenía la intención de partir hacia Europa en el actual mercado de pases, pero la dirigencia boquense encabezada por Juan Román Riquelme aún no aprobó ninguna oferta, mantiene al futuro del jugador en un limbo.

En pocos días, Suiza disputará dos partidos claves: el viernes 5 de septiembre recibirá a Kosovo y el lunes 8 visitará a Eslovenia. Ambos encuentros cobrarán especial importancia en la clasificación para el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras tanto, Lucas Blondel debe resolver su presente y buscar la manera de recuperar la continuidad que una vez tuvo, tanto para Boca como para mantener viva su ilusión internacional.