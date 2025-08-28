Vuelos nacionales e internacionales vuelven a la normalidad tras acuerdo con los controladores

El Gobierno nacional y los Controladores Aéreos llegaron a un acuerdo, garantizando la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales, y desactivando las medidas de fuerza previstas por el gremio.

El anuncio fue hecho por el Ministerio de Capital Humano, que informó a través de un comunicado oficial que “se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)”.

El texto añade que “las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando la normalización de todos los vuelos comerciales” y destaca “la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.

Medidas de fuerza y perjuicios

El paro de los controladores aéreos había comenzado el viernes 22 de agosto y continuó el domingo 24, afectando a 19.000 pasajeros, principalmente en vuelos de cabotaje. Ayer martes 26, otros 15.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas se vieron perjudicados, generando pérdidas estimadas entre 1,5 y 2 millones de dólares para la compañía.

La medida de fuerza prevista para el jueves 28 fue suspendida tras la convocatoria de la Secretaría de Trabajo a una reunión de conciliación entre EANA y ATEPSA, que se realizó este miércoles y permitió el acuerdo.

Con la resolución, los pasajeros podrán retomar sus vuelos con normalidad y los aeropuertos, que se vieron vacíos durante los días de paro, vuelven a operar con plena actividad.