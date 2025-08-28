Salta da un paso clave en minería: el proyecto de litio de Rio Tinto avanza con respaldo provincial

La provincia de Salta suma un nuevo hito en el desarrollo de la minería sustentable. La Secretaría de Minería y Energía aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Rincón Litio, que impulsa la empresa Rio Tinto con una inversión de US$ 2.740 millones. Este aval permite que la compañía avance hacia la fase de extracción de salmueras de litio en los salares de la Puna salteña.

El proceso de revisión fue exhaustivo e interdisciplinario, con la participación de autoridades ambientales, de recursos hídricos e indígenas. Además, incluyó instancias de consulta pública en las que las comunidades locales pudieron expresar sus opiniones y acceder a los informes técnicos presentados por la empresa.

Con este paso, Rio Tinto se prepara para iniciar operaciones hacia 2028, con una proyección de producir 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, consolidando a Salta como un actor central en la transición energética global.

Este importante avance se da bajo la mirada estratégica del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, de quien depende la Secretaría de Minería. Su gestión ha sido clave para garantizar un marco de diálogo, transparencia y acompañamiento a las inversiones, siempre con la mirada puesta en el cuidado ambiental y la inclusión de proveedores locales.

De los Ríos se consolidó como eje en la política minera de la provincia, articulando con empresas, cámaras sectoriales y comunidades, lo que permitió destrabar proyectos de gran envergadura y posicionar a Salta como una de las jurisdicciones más atractivas del país para la inversión en litio.



Reconocimientos al trabajo conjunto



Desde la Cámara de Minería de Salta destacaron que esta aprobación refleja “el gran trabajo que se está llevando a cabo desde el Gobierno y las empresas, consolidando así a nuestra provincia como protagonista en la transición energética global”.

Por su parte, CAPEMISA (Cámara de Proveedoras de Empresas Mineras de Salta) celebró el anuncio y subrayó que se trata de un avance estratégico para la provincia: “Este logro es resultado del gran esfuerzo y trabajo conjunto entre la empresa, el Gobierno de Salta y la Secretaría de Minería y Energía, que una vez más demuestran su compromiso con el desarrollo de la minería sustentable”.

Una oportunidad para el futuro



El proyecto de Rio Tinto no solo significa inversión extranjera, sino también generación de empleo, innovación tecnológica y mayor participación de proveedores locales. El desafío, tal como remarcan los actores del sector, es que este desarrollo se traduzca en beneficios sostenibles para las comunidades de la Puna y en un crecimiento económico de largo plazo para toda la provincia.