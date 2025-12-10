Senadores y Cámara de Minería avanzan en una agenda común para potenciar la producción y el empleo en Salta

En una reunión ampliada, senadores mantuvieron un encuentro con autoridades de la Cámara de Minería de la provincia, con el fin de impulsar la actividad productiva, el desarrollo provincial y la capacitación laboral del recurso humano local.

Durante el encuentro se destacó que la minería representa aproximadamente el 50% de las exportaciones de la provincia, con los proyectos de litio, cobre y plata. También se suma el potencial de uranio y tierras raras, que podrían contribuir a la reconversión energética de la provincia.

Se discutió también la importancia de la Ley de Glaciares y la necesidad de mantener la seguridad jurídica para fomentar nuevas inversiones.

El presidente de la Cámara de Minería, Juan Martí Gilly sostuvo que “vienen dos años muy importantes”, y destacó los proyectos de Rincón, Pastos Grandes, Alpha Lithium, Taca Taca, así como la necesidad de agilizar la aprobación de los estudios de impacto ambiental para otras iniciativas.

Desde el sector privado, resaltaron la importancia de simplificar desde el estado la parte administrativa de los procesos de exploración, primer peldaño de la actividad. También se pidió por obras para las rutas, sosteniendo que esto aumenta los costos de transporte hasta un 40%.

En relación a capacitación, abordaron también aspectos relacionados con la capacitación de mano de obra, el desarrollo de proveedores locales y la implementación de convenios con universidades. Gilly detalló que existen programas de formación acordados entre empresas y universidades como el desarrollado en Güemes por UPATECO para formar soldadores de argón.

La reunión fue presidida por el senador Gonzalo Caro Dávalos y contó con la participación de los legisladores, Leonor Minetti, Jorge Soto, Dani Nolasco, Arnaldo Altamirano, Juan Cruz Curá, Manrique Burgos, Carlos Gutián, Roque Cornejo, Enrique Cornejo y Alejandra Navarro.

Por la Cámara estuvieron presentes: Juan Martín Gilly, presidente y referente de Gangfeng, Litio Argentina; Ignacio Rojo, vicepresidente y referente de Río Tinto; Marie Pierre Lucesoli, gerente; Gustavo Caldelas, Grupo Nioi; Rubén Parada, Grupo Santa Rita; Matías Argüello, Lithium Americas; Facundo Huidobro, Mansfield Minera SA; Ticiana Caruso, Alpha Lithium Grupo Techint; Miguel Giménez Zapiola, Eramine;; Francisco Durand, Puma Mining; Marcelo Cabral, Litica Grupo Pluspetrol y Germán Pérez, de proyecto Taca Taca.