Sáenz se reunió con directivos de la minera Río Tinto y los gobernadores de Jujuy y Catamarca

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca Raúl Jalil y de Jujuy Carlos Sadir mantuvieron un encuentro con los directivos de Río Tinto.

Del encuentro participaron Dominic Barton, presidente del Board of Directors de Rio Tinto y Jérôme Pécresse director ejecutivo Aluminium & Lithium en la primera visita de la cúpula de la compañía minera a la Argentina.

En el encuentro se dialogó sobre las operaciones y el potencial de desarrollo del sector en el NOA, una región que se consolida como eje global en la producción de minerales críticos, esenciales para la transición energética.

Salta, es una de las provincias más beneficiadas por las invergiones tras el desarrollo del proyecto Rincón Lithium, ubicado en la Puna salteña, dentro del Triángulo del Litio. Para esto, se proyecta una inversión de US$ 2.500 millones y la primera aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto Rincón Lithium contempla la construcción de una planta de carbonato de litio grado batería con una capacidad anual de 50.000 toneladas, con la primera producción plena prevista para 2028 y una vida útil estimada de 40 años, lo que garantiza previsibilidad a largo plazo.

Durante el encuentro, los gobernadores destacaron que la prioridad de la gestión es asegurar que el desarrollo minero se traduzca en beneficio directo para la región tanto en la generación de empleos, desarrollo local, infraestructura y en el crecimiento de las comunidades. Asimismo se enfatizó en el respecto de la licencia social y una minería sustentable.

El encuentro fue un espacio de diálogo estratégico que consolida la coordinación institucional y el trabajo articulado con la industria, asegurando que las prioridades de desarrollo e infraestructura del NOA acompañen el crecimiento productivo del sector.

Rincón Lithium estima la generación de hasta 3.000 puestos de trabajo en su fase de construcción y cientos de empleos permanentes durante su operación. En este sentido se destacó el trabajo articulado con CAPEMISA, para garantizar la contratación de empresas y trabajadores locales.