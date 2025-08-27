Luz verde para el proyecto Rincón Litio: Inversión millonaria y desarrollo sustentable para la provincia

Novedad de estas horas fue que la Secretaría de Minería y Energía de Salta emitió la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto Rincón Litio de la firma Río Tinto, aprobación que consolida a la provincia como un actor fundamental en el desarrollo del litio en Argentina, al habilitar la extracción de salmuera y la producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio grado batería.

La aprobación, según informó el sitio Noticias Mineras, se dio tras un riguroso y exhaustivo proceso de evaluación, en el que participaron equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Recursos Hídricos y la Dirección de Energía Eléctrica, entre otras áreas.

Previo a la aprobación, se cumplieron todas las instancias legales y participativas. Se realizó una Consulta Previa, Libre e Informada con las comunidades locales, un análisis transversal de los informes técnicos y una Audiencia Pública el 29 de julio de 2025 en el Centro Vecinal de Olacapato.

A pesar de la coyuntura internacional, la compañía decidió avanzar con el proyecto, que se enmarca dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La empresa eligió Salta por su "seguridad jurídica, la calidad institucional y las ventajas competitivas" que ofrece la provincia.

Con la aprobación de la DIA, la empresa deberá cumplir estrictamente con las obligaciones y la normativa vigente. De esta manera, Salta mantiene su rol protagónico en los proyectos de litio, convirtiéndose en un motor de inversión, empleo y desarrollo sustentable para el norte argentino.