Minería: FAPROMIN reunió a actores destacados de la industria minera nacional

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) mantuvo una intensa agenda en Buenos Aires, que coronó con una reunión entre actores destacados de la industria minera nacional.

Dicha reunión se llevo adelante en la Casa de Catamarca, y participaron de la misma los presidentes de las cámaras de Salta, Federico Russo, de Catamarca, Manuel Gómez Bello, de San Juan, Fernando Godoy y de Santa Cruz, Diego Irigoyen y el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola. También, para brindar un panorama propio sobre la industria en el país participaron del encuentro Gustavo Perego y Natacha Izquierdo de ABECEB y Ernesto Cussianovich, de Poliarquía.

Los presentes compartieron ideas y remarcaron la necesidad de todos los actores mineros de acompañar el proceso positivo que hoy vive la industria minera en el país, según compartió el sitio Noticias Mineras.

Diálogo

Los referentes de las cámaras reforzaron la idea de la necesidad de consolidar el diálogo en cada provincia y a nivel nacional y plantearon una agenda de trabajo de cara al 2026.

La importancia de aprovechar las oportunidades que se pueden generar para desarrollar empresas defendiendo el compre local, el diálogo constante con los gobiernos y el acompañamiento a las empresas mineras para facilitar las inversiones fueron los ejes centrales del interesante diálogo.

“Estamos acompañando el desarrollo de la minería y los cambios en el país que están haciendo que sea posible” destacaron desde la institución. “Estamos abiertos al diálogo dentro del marco de la razonabilidad”, afirmaron.

CAEM

También, se acordó la apertura del canal de diálogo permanente entre CAEM y la FAPROMIN, y la programación de acciones conjuntas para el año próximo.

Evento

Los referentes de la FAPROMIN también participaron del evento Argentina Oro Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero, y que reunió a los principales actores de la industria a nivel nacional.

La FAPROMIN

La institución está integrada por las principales cámaras de proveedores de las provincias con minería, como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Es una institución que nuclea a más de 3 mil empresas de las provincias mineras del cordón andino.

La FAPROMIN se encuentra en crecimiento, y desarrolla una agenda anual en busca de la protección de los intereses de las pequeñas, medianas y grandes empresas proveedoras a la minería de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.