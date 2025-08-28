Confirmaron que el hombre que falleció en Teuco era un cliente

Un trágico episodio ocurrió este lunes por la mañana en pleno centro de la ciudad de Salta. Un hombre de 69 años se descompensó y falleció en la confitería Adobe Teuco, ubicada en calle Caseros casi esquina Buenos Aires, a metros de la plaza 9 de Julio.

Según se relató en AM840, el hombre ingresó al local alrededor de las 11 de la mañana para consumir un sándwich y una soda, cuando repentinamente se desplomó frente a los presentes.

De inmediato se dio aviso al sistema de emergencias y en el lugar se hicieron presentes médicos y personal policial. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas, no lograron salvarle la vida.

El hecho generó gran conmoción entre clientes y transeúntes, ya que se trata de una de las zonas más concurridas del microcentro salteño.