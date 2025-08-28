¡No va más! Ahora sí, se cubrieron todos los cupos para la Feria del Milagro

En las vísperas de la fiesta del Milagro, novedad de días atrás fue la confirmación de la realización de la popular feria que este 2025 se mantendrá en el parque San Martín, dando mayor comodidad a la comunidad en general y a los feriantes.

Junto con ese anuncio, se supo abrir la convocatoria para los 700 puestos disponibles que habrá en dicha feria. Posteriormente, se anunció un remanente de 80 vacantes para las cuales los interesados debían anotarse con la documentación requerida.

Ahora, desde la Municipalidad informaron que, en tan solo un día, se completaron esas 80 vacantes para la preinscripción que se habilitó, dando posibilidad a aquellos puesteros que suplieron a los que previamente se habían anotado pero no cumplían los requisitos.

Ahora se revisará que los preinscriptos tengan todo en orden y, si es así, quedaría completo el cupo de 700 puestos. Los stands podrán instalarse del 11 al 15 de septiembre y no se permitirá que se anoten por menos días.

Algo que se aclaró es que los puestos se asignan por sorteo, que será transmitido por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9:00, entendiendo que se trata de la feria más grande de la provincia, que el año pasado rompió récord de visitantes y ventas.