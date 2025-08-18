Inscripciones para la Feria del Milagro: Habrá 700 lugares divididos en rubros

En las vísperas de la fiesta del Milagro, novedad de las últimas horas fue la confirmación de la realización de la popular feria que este 2025 se mantendrá en el parque San Martín, dando mayor comodidad a la comunidad en general y a los feriantes.

Asimismo, se informó a quienes estén interesados en participar de la feria, que desde este lunes quedaban habilitadas las preinscripciones digitales donde deben realizar el trámite e inscribirse de forma virtual, completando un documento mediante la app Muni Salta.

Al respecto el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- conversó con Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad quien amplió los detalles: “Ya abrieron las inscripciones mediante un método sencillo, fácil y amigable, para anotarse para la feria que estará habilitada del 11 al 15 de septiembre”.

Dicho esto detalló que la participación tendrá un costo de 40 UT por día, habiendo un cupo para 700 puesteros. “Estarán separados por rubros, los gastronómicos tendrán una plaza completa, por otro lado estarán los vendedores de masas artesanales y el resto a disposición de las instituciones”, indicó Carral.

Con estos números, el funcionario dijo que las inscripciones permanecerán abiertas por una semana, o hasta completar el cupo máximo. Algo más que mencionó es que 15% de los 700 lugares estarán destinados a vendedores del interior salteño de otras provincias.

“Esperamos cumplir con las expectativas y que todos podamos disfrutar la feria”