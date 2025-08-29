Arrancó el Operativo Roca en Salta: Buscan disminuir la conflictividad en los pasos fronterizos

Novedad de las últimas horas fue que ya se encuentra en plena implementación el “Operativo Roca”, iniciativa del Ministerio de Defensa de la Nación que despliega a las Fuerzas Armadas en zonas de seguridad de fronteras del norte con Bolivia, por suelo salteño.

La acción militar comenzó el 27 de agosto y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025, con foco en la vigilancia y el control de áreas no urbanas y pasos fronterizos no habilitados, contando con la coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, fuerzas federales y provinciales, bajo la supervisión del Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25.

Al respecto del inicio del Operativo Roca, el secretario de Seguridad de la provincia, Nicolás Avellaneda, estuvo hablando con El Once TV donde ponderó que se buscará llevar al departamento San Martín los mismos resultados positivos que se han logrado mediante la aplicación del Plan Güemes.

Primeramente resaltó que, para el Operativo Roca, desde la cartera de Seguridad “hemos trabajado conjuntamente con Nación, en esto que es una réplica dicho de alguna manera de lo que se viene trabajando con el plan Güemes en Orán, este trabajo se extiende para Tartagal, el departamento San Martín, para Salvador Mazza, donde tenemos también conflictividades con los pasos fronterizos”.

Aquí recordó que las fuerzas federales tienen competencia sobre el paso de la frontera, donde “el Ejército va a colaborar y nosotros, desde la Policía de la provincia, conformando la mesa de trabajo, nos vamos a encargar de la seguridad interior, o sea, atender todas las situaciones o hechos delictivos que se puedan generar”.

Por último resaltó que, en esa réplica que se quiere hacer, el plan Güemes “es muy positivo”, en su ejecución. “Fue una decisión muy acertada del gobernador Gustavo Sáenz, bajó muchísimo los hechos delictivos en el departamento Orán, trabajamos para que se replique y sea de la misma manera, del mismo modo efectivo, dentro del departamento San Martín”, finalizó Avellaneda.