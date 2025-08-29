Plazos fijos: Un banco salteño es uno de los que menos paga

Las tasas de los plazos fijos minoristas volvieron a subir, alguno bancos pagan hasta el 45% mensual. Este movimiento se da en medio del fuerte apretón monetario que está ejecutando el Gobierno para secar la plaza de pesos tras el fin de las LEFIs.

De acuerdo al comparador de rendimientos del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para un plazo fijo minorista a 30 días oscila entre 32% y 55%, según la entidad.

De esta manera, la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5%, mientras que la inflación no superó el 2% en los últimos meses y si bien en agosto las consultoras prevén que pueda perforar ese nivel, no estaría muy alejado. Es decir que, el retorno duplicaría el índice de precios al consumidor (IPC).

En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

A continuación está la lista de los bancos que más rendimiento genera en los plazos fijos. El salteño Másventas se posiciona al final de la tabla como uno de los que menos rinde: