Las tasas de plazos fijos superan el 50% anual y algunos bancos ya ofrecen hasta 58%

Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo se dispararon en las últimas semanas y en varios bancos ya superan el 50% anual. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco CMF encabeza la lista con un 55%, seguido por Meridian con 54,25%; el Banco Tierra del Fuego, Banco Bica, Reba y Voii -recientemente adquirido por Cocos- con 54%, y el Mariva con 53%.

Entre las grandes entidades privadas, el Macro se ubica en 53,5% para plazos fijos tradicionales y ofrece hasta 56% a clientes preferenciales. El Galicia figura con 58%, mientras que el Supervielle alcanza 51%, el BBVA 48% y el Santander 41%, aunque algunas de estas cifras aún no fueron actualizadas en los registros del BCRA.

En el caso de los bancos públicos, el Nación llevó su tasa al 47%, el Provincia al 48% y el Ciudad se mantiene muy por detrás, con un 35%.

La suba está directamente vinculada a la decisión del BCRA de aumentar los encajes bancarios y modificar la forma de cálculo: ahora las entidades deben medirlos de manera diaria, sin posibilidad de utilizar las Lefi, que fueron desactivadas. Esta exigencia generó mayores tensiones de liquidez y obligó a los bancos a ofrecer mayores rendimientos para atraer depósitos.

De acuerdo con el último informe del Central, correspondiente al viernes 22, el promedio de la tasa pagada por plazos fijos a 30 días trepó al 51,3%, contra el 43% de diez días antes y el 33% de un mes atrás.

Desde el sector financiero advierten que la tendencia alcista continuará en las próximas semanas y que el impacto directo será un encarecimiento del crédito, tanto para empresas como para particulares, que ya atraviesan mayores dificultades para acceder a financiamiento.