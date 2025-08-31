Eva Anderson recibió una videollamada de una de las hijas de Wanda Nara: “Pidiéndome por...”

Eva Anderson sacó a la luz la relación que tienen sus hijas con las de Wanda Nara.

Eva Anderson y Wanda Nara supieron estar en veredas opuestas. Enemigas acérrimas que supieron disputarse el reinado del teatro de revista. Ya en otra etapa de sus vidas, se reencontraron y sus hijos fueron el nexo para firmar la paz.

Todo se inició con Bastian Demichelis y Valentino López, que juegan juntos en las inferiores de River, y se hicieron amigos. Además, porque ambas familias viven en el Chateau Libertador, y suelen cruzarse en el ascensor, por ejemplo.

La relación se trasladó a sus hijas, ya que tanto Lola y Emma Demichelis se llevan de maravilla con Francesca e Isabella Icardi. Este viernes 29, Eva dio muestras de cómo se llevan.

La historia de Eva Anderson que replicó Wanda Nara

Anderson estuvo grabando por última vez para Los 8 escalones (se va a Telefe a participar de MasterChef Celebrity), y recibió una videollamada de una de sus nenas, que estaba con Isabella. ¿El motivo? Ella se encargó de explicarlo en sus redes sociales.

“Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir todo el día juntas”, escribió y le agregó un emoji de una carita llorando de risa. Además, arrobó a Wanda, que replicó la historia en sus redes sociales, y puso: “Las amo tanto…tan tiernas, inseparables”. /Pronto