Colegios privados no aumentarán las cuotas en septiembre: Se esperan ajustes en octubre

El presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEEPSA), Pablo Pereyra, confirmó que en septiembre no habrá incrementos en las cuotas escolares de los colegios privados de la provincia.

En diálogo con InformateSalta, Pereyra explicó: “Por ahora no va a haber aumentos en septiembre. Para octubre seguro un retoque”.

A fines de julio, se informó que los aumentos en las cuotas privadas se definían en función de las paritarias y los costos operativos de los establecimientos, incluyendo alquileres, salarios y servicios.

Con este panorama, los colegios mantendrán los valores actuales durante este mes, aunque se anticipa un incremento para octubre en línea con la evolución de los gastos y acuerdos salariales.