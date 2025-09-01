Salta tendrá un fin de semana largo más que el resto del país

Este lunes se confirmó que habrá un fin de semana largo extra en el país debido al traslado del feriado del 12 de octubre.

La semana pasada, había trascendido la noticia que se oficializó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial.

Tal como indica la resolución 139 del Boletín Oficial, el asueto del 12 de octubre, que este 2025 cae domingo, se traslada el viernes previo. Así el viernes 10 de octubre se gozará de un feriado que forma un fin de semana largo de tres días durante la segunda semana de octubre.

Sin embargo, la provincia suma otro feriado por lo que Salta, será beneficiada con un descanso extra para algunos.

En lo que queda del año, hay cuatro ocasiones en las que habrá un descanso extendido: