Salta tendrá un fin de semana largo más que el resto del país

Este lunes se confirmó que habrá un fin de semana largo extra en el país debido al traslado del feriado del 12 de octubre.
La semana pasada, había trascendido la noticia que se oficializó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial.
Tal como indica la resolución 139 del Boletín Oficial, el asueto del 12 de octubre, que este 2025 cae domingo, se traslada el viernes previo. Así el viernes 10 de octubre se gozará de un feriado que forma un fin de semana largo de tres días durante la segunda semana de octubre.
Sin embargo, la provincia suma otro feriado por lo que Salta, será beneficiada con un descanso extra para algunos.
En lo que queda del año, hay cuatro ocasiones en las que habrá un descanso extendido:
- En septiembre, por el Milagro, los salteños tendremos un descanso extra, que no tendrán otros en el país, ya que el 15 de septiembre cae lunes.
- En octubre, el fin de semana largo del mes será de tres días e incluye al viernes 10, sábado 11, domingo 12 de octubre. Durante la jornada se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- En noviembre, el fin de semana largo del mes será de cuatro días e incluye al viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre. El viernes es día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 se celebra el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20.
- Por último, en diciembre el fin de semana largo del año estará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. En esta última jornada se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, y es un feriado nacional inamovible.
