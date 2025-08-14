“Comunidades amables e inclusivas”: Jornada única de inclusión, música, teatro y concientización

El próximo sábado 6 de septiembre, el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” será escenario del I Encuentro de Concientización “Comunidades amables e inclusivas: cambiá la mirada”, una propuesta organizada por OLA – Espacio Multicultural y diversas instituciones, que reunirá arte, música y reflexión en una experiencia transformadora para toda la comunidad.

Este encuentro no es solo entretenimiento. Es una declaración de principios: que la inclusión no es un discurso, sino una práctica cotidiana que empieza por comprender y respetar. Cada función, cada nota musical, cada diálogo en escena es una invitación a romper estigmas y a ser parte de comunidades más amables.

La jornada, que se desarrollará de 15:30 a 20:00, invita a ampliar la mirada sobre cómo construir entornos más inclusivos, con actividades para todas las edades:

Conversatorio “Comunidades amables”

Dentro de los ejes de la propuesta, referentes de la educación, el arte y la música compartirán herramientas y experiencias para fomentar espacios de respeto, empatía y participación. Participarán Carolina Pineda (Directora de la Orquesta Infantil y Juvenil de Salta), Viviana Valenzuela (Coordinadora General de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina) y Delfina Perri (Licenciada en Arte Dramático y creadora del musical LEXI).

Orquesta en vivo

Un momento especial será el concierto de niños y jóvenes de Catua, Olacapato y Salar de Pocitos, formados a través del innovador método “Orquesta Escuela”, que promueve la inclusión social y el desarrollo comunitario a través de la música. Estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa minera Río Tinto, que impulsó el trabajo musical en la Puna.

Obra de teatro “LEXI, hablemos de dislexia”

La premiada comedia musical que revolucionó la manera de abordar la dislexia llega por primera vez a Salta. Ganadora de cinco Premios Hugo (Mejor Libro, Mejores Letras, Mejor Intérprete Femenina, Mejor Vestuario y Mejor Música Infantil/Juvenil), LEXI combina humor, música y emoción para contar la historia de una niña con dislexia, derribando prejuicios y visibilizando esta forma diferente de aprender. Una obra que enseña, emociona y queda grabada en la memoria de grandes y chicos.

“Podés escuchar a alguien hablar dos horas sobre la dislexia, pero cuando la ves a través del teatro, con imagen, sonido y movimiento, el mensaje llega al corazón y se recuerda para siempre”, destaca Alice Lemos, referente de Fundación OLA y Fundación Manos Abiertas.

Dislexia: cuando entender es incluir

Se estima que entre un 10 y un 15% de la población mundial presenta dislexia, una dificultad específica del aprendizaje de base neurobiológica que afecta la lectura, la escritura y la ortografía. No es un signo de falta de capacidad, sino una manera distinta en la que el cerebro procesa el lenguaje escrito.

Sin embargo, la falta de información hace que niños y niñas con dislexia enfrenten no solo barreras académicas, sino también emocionales: baja autoestima, frustración y, en demasiados casos, bullying escolar.

Entradas y funciones especiales para escuelas

Jornada completa del 6 de septiembre – Teatro Provincial: $35.000.

Funciones escolares de LEXI – 8, 9 y 10 de septiembre, en el Teatro del Huerto: $22.000 por alumno (coordinación de grupos a través de formulario online).

Entradas disponibles en haciendo clic aquí



Organizan: OLA – Espacio Multicultural, Fundación Manos Abiertas, Fundación Soijar, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta.

Acompañan: Secretaría de Cultura de Salta, Gobierno de Salta, UCASAL, Colegio de Psicopedagogos de Salta.