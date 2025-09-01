Salta recibe los juegos nacionales de adultos mayores

Se completó la acreditación de las delegaciones de 17 provincias argentinas que formarán parte de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2025. Más de mil participantes, entre deportistas, entrenadores y acompañantes, darán vida a esta gran cita que se desarrollará en distintos escenarios deportivos y culturales de la provincia.

Fue la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, quien acompañó a la delegación salteña en un emotivo encuentro en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, símbolo de identidad y orgullo provincial.

“Estos Juegos son un ejemplo del compromiso y la fuerza de nuestros adultos mayores, que nos inspiran a seguir construyendo una Salta inclusiva, con igualdad de oportunidades y con el deporte como herramienta de encuentro”, expresó la ministra Arancibia.

En este sentido, la titular de la cartera de Turismo y Deportes de la Provincia subrayó: "Salta recibe con los brazos abiertos a cada delegación. Este acontecimiento no solo pone en valor nuestra infraestructura y capacidad organizativa, sino que reafirma la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de impulsar políticas deportivas que garanticen acceso, integración y crecimiento para toda la comunidad".